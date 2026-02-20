Como-Brogeda 154mila euro nascosti sotto il sedile per comprare una casa | maxi sequestro al confine

A Como, durante un controllo di routine, gli agenti hanno scoperto un enorme quantitativo di denaro nascosto in auto. L’uomo ha dichiarato di portare con sé solo 5mila euro, ma sotto il sedile, in sacchetti di plastica, sono stati trovati 154mila euro in contanti. La cifra, destinata ad acquistare una casa, ha portato al sequestro immediato del denaro. Il proprietario è stato accompagnato in commissariato per approfondimenti. La scoperta ha sorpreso gli agenti, che hanno deciso di sequestrare i soldi.

Ha detto di avere con sé solo 5mila euro. Sotto il sedile, in sacchetti di plastica, c'erano oltre 150mila euro non dichiarati Ha detto di avere con sé solo 5mila euro. Ma sotto il sedile dell'auto, nascosti in comuni sacchetti di plastica, c'erano oltre 150mila euro in contanti. È successo nei giorni scorsi al valico autostradale di Como-Brogeda, durante le quotidiane attività di controllo. Il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli insieme ai militari della guardia di finanza del gruppo di Ponte Chiasso ha fermato una donna ucraina residente in Italia. Alla domanda di rito, la viaggiatrice ha dichiarato di non trasportare somme superiori alla soglia dei 10mila euro, dicendo di avere con sé soltanto 5mila euro.