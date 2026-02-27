Cial e Raf insieme per raccontare alluminio che vive ' Ora e per sempre'

Cial e Raf collaborano per presentare un progetto dedicato all’alluminio, intitolato ‘Ora e per sempre’. L’iniziativa viene annunciata a Roma, in una conferenza stampa dove i due artisti spiegano il senso della loro collaborazione. La presentazione si svolge durante la settimana dedicata alla musica, un momento in cui si uniscono arte e sostenibilità attraverso questa iniziativa.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Nella settimana che ogni anno accende i riflettori sulla musica italiana, Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio - e Raf danno vita a una collaborazione speciale che porta al centro dell'attenzione il valore dell'alluminio e la sua capacità di rinascere infinite volte. L'iniziativa prende vita dall'incontro tra la missione del Consorzio - promuovere la raccolta e il riciclo di un materiale riciclabile al 100% e all'infinito come l'alluminio - e l'atteso ritorno di Raf al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Ora e per sempre', scritto insieme al figlio Samuele Riefoli. Con oltre quarant'anni di carriera, 14 album pubblicati in studio e più di 20 milioni di dischi venduti, Raf ha attraversato generazioni lasciando un segno riconoscibile nella musica italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

