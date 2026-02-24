Raf e l’amore che attraversa il tempo | a Sanremo con Ora e per sempre

Raf ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 con il brano “Ora e per sempre” per celebrare un amore durato nel tempo. La sua lunga carriera di quaranta anni si riflette nelle parole della canzone, che racconta di un sentimento che non si è mai spento. La sua presenza sul palco dell’Ariston rappresenta un momento importante per lui e per i fan, pronti a seguire questa nuova avventura musicale. La sua esibizione promette emozioni forti e ricordi intensi.

Sul palco dell’Ariston ci sarà anche lui. Raf (nome d’arte di Raffaele Riefoli) in una carriera lunga quarant’anni ha trasformato emozioni in canzoni e ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo alla 76ma edizione del Festival di Sanremo 2026 con la canzone ‘Ora e per sempre’: una storia d’amore che attraversa gli anni. Ma partiamo dall’inizio. Sanremo 2026: ecco tutti i duetti che ascolteremo al Festival L’esordio internazionale con Self Control. È il 1984 quando Raf esplode con ‘Self Control’, hit che conquista il pubblico europeo e internazionale, grazie anche alla versione di Laura Branigan negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Raf - ORA E PER SEMPRE | SANREMO 2026

Raf e l’amore che attraversa il tempo: a Sanremo con Ora e per sempreDall’esordio nel 1988 con ‘Inevitabile follia’ fino al grande ritorno sul palco del Teatro Ariston nell’edizione 2026. In mezzo hit intramontabili come Self control, Cosa resterà degli anni ‘80 , ... quotidiano.net

Raf a Sanremo, tanto amore e poca politica: fan abituati a ben altro sui social. Negli Anni ’90 più schierato e diretto, ma il disco fu un flopNel 1998 l’artista pubblicò La prova, un album rock con testi su attivismo, ideali e Che Guevara. Il disco però non funzionò come avrebbe meritato, mancando la Top10. libero.it

#Sanremo2026 #Raf porta una ballatona super classica: amore, relazioni, dichiarazioni che valgono un per sempre. x.com

“42 anni dopo ‘Self Control’ e 35 da ‘Sogni e tutto quello che c’è’, Raf torna a Sanremo con ‘Ora e per sempre’. Un pezzo che parla d’amore per la moglie e di un presente che sembra sempre più distante” Raf riflette sull'evoluzione della musica, tra cambiame - facebook.com facebook