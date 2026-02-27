Chiesa di San Ferdinando di Palazzo torna la messa in latino

Dopo cinque anni di interruzione e un anno e mezzo di mobilitazione, i fedeli della Chiesa di San Ferdinando di Palazzo hanno ottenuto il ritorno della messa in latino. Una petizione firmata da oltre 250 persone è stata consegnata alla Curia di Napoli, accompagnata da campagne sui social media e richieste dirette all’arcivescovo Battaglia. La decisione è stata comunicata ufficialmente alle comunità locali.

I fedeli della Messa in latino alla fine l’hanno spuntata. Dopo un’interruzione durata ben 5 anni e un anno e mezzo di mobilitazione con appelli all’arcivescovo Battaglia, una petizione firmata da oltre 250 fedeli e consegnata in delegazione alla Curia di Napoli, incursioni sui social media e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Madonna del fuoco, messa in latino nella chiesa di CastellaccioAl termine della celebrazione sarà impartita nella cappella laterale dedicata, come da tradizione, la benedizione dei pani della Madonna del Fuoco In... "Hortus Harmonicus", giovedì 18 dicembre il concerto conclusivo alla Chiesa di San FerdinandoPotente, emozionante e sorprendentemente narrativa: è la musica di Claudio Monteverdi, il compositore cremonese della seconda metà del ‘500... Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Napoli: torna la messa in latino; San Ferdinando, il monito di Don Mimmo sul rischio infiltrazioni mafiose: Interroghiamo le nostre coscienze; Angela Luce, l’addio al Maschio Angioino e i funerali: La sua voce è parte della cultura di Napoli; COMUNE DI NAPOLI * :LA CHIESA DI SAN FERDINANDO RENDE OMAGGIO A ANGELA LUCE, LA GRANDE ARTISTA NAPOLETANA. Chiesa di San Ferdinando di Palazzo, torna la messa in latinoDopo 5 anni d'attesa la suggestiva celebrazione vetus ordo torna nella storica chiesa di piazza Trieste e Trento ... napolitoday.it Napoli: torna la messa in latinoDa sabato 28 febbraio (ore 19), la centrale chiesa di San Ferdinando di Palazzo accoglierà i fedeli della celebrazione eucaristica tradizionale ... ilroma.net DAMMI DA BERE ACQUA VIVA! A San Ferdinando di Puglia, presso la Parrocchia Beata Vergine Maria del SS. Rosario, serata di spiritualità per la Quaresima Il Settore Adulti di Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie propone una Serata d - facebook.com facebook