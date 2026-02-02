Madonna del fuoco messa in latino nella chiesa di Castellaccio

Venerdì alle 18.30, i fedeli di Forlì si riuniscono alla chiesa di Santa Maria Madre di Dio in Castellaccio per la celebrazione della Madonna del Fuoco. La messa, in latino e secondo il rito tridentino, si svolge per la festa della Patrona della città. È una occasione per i devoti di partecipare a una cerimonia tradizionale, con la funzione cantata e il rito antico. La chiesa si riempie di persone che vogliono onorare la loro patrona con una celebrazione speciale.

Al termine della celebrazione sarà impartita nella cappella laterale dedicata, come da tradizione, la benedizione dei pani della Madonna del Fuoco In occasione della festa della Patrona di Forlì, venerdì alle 18.30, la Madonna del Fuoco sarà celebrata anche con una messa cantata in latino, secondo il rito tridentino, presso la chiesa di Santa Maria Madre di Dio in Castellaccio, in via Castello 91, a Villa Rotta. La celebrazione, officiata dal sacerdote forlivese Don Marco Laghi della Fraternità San Pio X, si inserisce in una consuetudine ormai consolidata: dopo oltre mezzo secolo di assenza, la liturgia tradizionale in latino della Madonna del Fuoco.

