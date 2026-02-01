4 razze di gatti maculati chi sono i mici a macchie

Quattro razze di gatti con il mantello a macchie stanno attirando l’attenzione degli appassionati. Si tratta di Bengala, Ocicat, Egyptian Mau e Savannah, tutte con origini diverse ma accomunate dal pelo a macchie ben visibili. Sono gatti energici, curiosi e molto belli da vedere. Molti li scelgono per il loro aspetto unico e il carattere vivace.

🔗 Leggi su Fanpage.it

