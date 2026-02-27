Chi è l’ex moglie di Alex Britti condannata per averlo spiato in casa

L’ex moglie di Alex Britti, Nicole Pravadelli, è stata condannata per aver spiato il musicista in casa. Secondo le accuse, avrebbe usato un dispositivo di controllo a distanza per monitorare la vita privata dell’ex compagno, inclusi i momenti trascorsi con i figli. L’indagine ha portato alla condanna della donna per aver violato la privacy dell’artista.

Alex Britti sarebbe stato spiato della sua ex compagna, Nicole Pravadelli: la donna avrebbe utilizzato un dispositivo per il controllo a distanza dei bambini per monitorare la sua vita privata. L’apparecchio, solitamente impiegato per sorvegliare i neonati, consentiva la registrazione di immagini e suoni e poteva essere controllato da remoto tramite internet Ex compagna di Alex Britti, con il quale è stata fidanzata dal 2013 al 2019, Nicole Pravadelli è originaria di Milano, ma durante gli anni della relazione si è trasferita a Roma. Nonostante la sua riservatezza, è stata descritta dal cantante come una persona che gli ha «cambiato e stravolto la vita». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Capodanno in piazza Garibaldi con Alex BrittiParma saluterà il 2026 con il tradizionale e attesissimo concerto gratuito in Piazza Garibaldi: una grande festa nel cuore del centro storico che...

Capodanno, c'è Alex Britti in piazza Garibaldi: come cambia la viabilitàIn vista del concerto di Alex Britti in piazza Garibaldi a Parma, sono state adottate misure specifiche per garantire l’ordine e la sicurezza...

