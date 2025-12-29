Capodanno in piazza Garibaldi con Alex Britti

A Parma, il Capodanno si celebra con un concerto gratuito in Piazza Garibaldi, nel centro storico. Quest’anno, la serata sarà arricchita dalla presenza di Alex Britti, noto chitarrista e cantautore italiano. Un’occasione per salutare l’anno appena passato e dare il benvenuto al nuovo in un’atmosfera di convivialità e musica, in un contesto che unisce tradizione e divertimento.

