Chi è Carlo Di Francesco il marito di Fiorella Mannoia?

Carlo Di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia. La cantante si esibirà sul palco dell’Ariston accompagnata da Michele Bravi durante la serata dedicata alle cover. Di Francesco è noto per essere legato da lungo tempo alla cantante e ha un ruolo riservato nel mondo dello spettacolo. La sua presenza è associata alla vita privata di Fiorella Mannoia.

È Carlo di Francesco il marito di Fiorella Mannoia. La cantante calcherà il palco dell'Ariston insieme a Michele Bravi nella serata delle cover. Scopriamo di più sul musicista e produttore musicale. Nel 2021, con un rito civile celebrato in forma intima, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sono convolati a nozze. La cantante condivise la notizia con i suoi fan attraverso uno scatto pubblicato sui social, che la ritraeva con indosso un tailleur bianco e sneakers argentate, sotto il braccio del sorridente marito. La coppia scelse di coronare il proprio amore dopo ben 15 anni trascorsi fianco a fianco. Erano queste le parole che la cantante spendeva nel salotto di Verissimo nel 2024: «Sono felicemente sposata .