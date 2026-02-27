Alessandro Cutrera è il fidanzato di Bianca Balti, con cui ha iniziato una relazione nell’estate del 2024. Da allora, i due sono spesso stati visti insieme e hanno condiviso momenti pubblici. Durante il periodo in cui Bianca Balti ha affrontato un momento difficile legato a una malattia, lui le è rimasto vicino e le ha offerto supporto. Recentemente, si è scoperto che l’ha “ghostata” per un anno.

Alessandro Cutrera è il fidanzato di Bianca Balti. La relazione è cominciata nell’estate del 2024 e da allora i due fanno coppia fissa: l’uomo le è rimasto accanto durante il difficile periodo della malattia e delle cure. Alessandro Cutrera è un pilota automobilistico e gareggia per il Campionato Ferrari Challenge, un campionato monomarca che ha avuto origine nel 1993. Una riservatezza, la sua, che non gli impedisce comunque di apparire nelle storie e nelle foto pubblicate da Bianca Balti sui suoi profili social: scatti in cui i due, nonostante la loro storia sia nata nel 2024, appaiono felici e complici. Nella vita di tutti i giorni è un manager nel settore degli investimenti e preferisce mantenere un basso profilo, tanto da non avere alcun account social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Alessandro Cutrera, il fidanzato di Bianca Balti: “L’ho ‘ghostato’ per un anno”

Leggi anche: La vita privata di Bianca Balti: i due matrimoni finiti e l’amore per il fidanzato Alessandro Cutrera

Bianca Balti a Sanremo 2026: “Dopo la chemio ho vissuto l’anno più difficile della mia vita”La top model Bianca Balti, co-conduttrice al Festival di Sanremo, racconta in conferenza stampa il difficile percorso emotivo vissuto dopo la fine...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Discussioni sull' argomento Il testo e il significato di Male necessario di Fedez e Marco Masini: la solitudine e il dolore delle esperienze umane; La scaletta della serata cover e duetti di Sanremo 2026; Il testo e il significato di Italia Starter Pack di J-Ax a Sanremo 2026: le istruzioni per vivere in Italia; Luché e i loghi nascosti nel look della prima serata di Sanremo: scotch nero su bomber e occhiali.

La vita privata di Bianca Balti: i due matrimoni finiti e l’amore per il fidanzato Alessandro CutreraL'intensa vita sentimentale di Bianca Balti. Alle spalle due matrimoni finiti da cui sono nate le figlie Matilde e Mia ... fanpage.it