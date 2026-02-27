Chi c’è dietro le canzoni? Così abbiamo scritto la canzone di Leo Gassmann

Dietro ogni canzone ci sono autori, compositori e produttori che lavorano per trasformare idee in musica. In occasione di un evento a Sanremo, si è parlato del processo di creazione di un brano di Leo Gassmann, illustrando come si sviluppi una canzone dall’ispirazione alla registrazione. La discussione ha evidenziato il ruolo di chi contribuisce a realizzare un pezzo musicale, senza entrare in dettagli su motivazioni o scelte personali.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – "Ma le canzoni son come fiori, nascon da sole, son come sogni” cantava Vasco Rossi. In realtà le canzoni non nascono da sole, anzi. Dietro c’è un grande lavoro tanto di produzione quanto autorale. Già, gli autori. Figure in passato mitologiche, ma che oggi riscuotono sempre più successo. Francesco Savini è fra gli autori di ‘Naturale’, brano con il quale è in gara fra i 30 Big del Festival di Sanremo 2026 Leo Gassmann. Francesco, come è nata questa canzone? "Sembra un gioco di parole, ma effettivamente è nata in modo molto molto naturale. Nel senso che è nata in una giornata di sole in campagna, a casa di un altro degli altri autori, Alessandro Casali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leo Gassmann, chi ha scritto e di cosa parla la canzone 'Naturale'

Chi ha scritto le canzoni di Sanremo 2026? Le sorprese dietro i brani

