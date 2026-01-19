Tornano a Torino le Final Eight della Coppa Italia di basket | biglietti da 15 euro per le gare all' Inalpi Arena

Dal 18 al 22 febbraio 2026, Torino ospiterà le Final Eight della Coppa Italia di basket, all’Inalpi Arena. I biglietti sono disponibili a partire da 15 euro. Un’occasione per assistere alle gare di alta qualità di una delle competizioni più importanti del campionato italiano.

Dal 18 al 22 febbraio 2026, tornano a Torino le Freccia Rossa Final Eight della Coppa Italia di pallacanestro. Per cinque giorni, alla Inalpi Arena di corso Sebastopoli si sfidano le prime otto squadre della classifica di Serie A al termine del girone d’andata, tenendo conto della classifica che.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Torino ospita le finali della Coppa Italia di volley femminile: biglietti da 10 euro e due squadre piemontesi in gara

Il 24 e 25 gennaio 2026, l’Inalpi Arena di Torino sarà teatro delle finali della Coppa Italia di volley femminile. L’evento vede protagoniste due squadre piemontesi e i biglietti sono disponibili a 10 euro. Un’occasione per assistere a una competizione di livello nazionale in una location di rilievo, confermando Torino come capitale dello sport e del volley femminile.

Leggi anche: Capodanno,Torino festeggia all'Inalpi Arena con Planet Funk e il Dee Jay Time Live: biglietti in vendita dal 2 dicembre

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Tornano La Vendemmia a Torino - Grapes in Town e Portici Divini - Grapes in Town" e di "Portici Divini", eventi che rinnovano il legame tra cultura, territorio e ... ansa.it

Tornano le GIORNATE DI ORIENTAMENTO DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO Dal 25 al 27 febbraio l’Inalpi Arena ospita questo importante appuntamento dedicato a chi intende iscriversi ai corsi di laurea (triennali) e ai corsi di laurea magistrali a ciclo - facebook.com facebook

Lì #Torino, #Simeone e #Adams tornano dal primo In campo la difesa titolare, #Ilkhan e #Casadei si scaldano in mediana @MirabellaIacopo #ASRoma x.com