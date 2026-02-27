Cena InCanto al Vivido

Sabato 28 febbraio al Vivido si svolgerà la cena InCanto, seguita dal party Stile Iconico. L’evento prevede una serata dedicata alla musica e alla convivialità, con ospiti e artisti che si esibiranno durante la cena e successivamente nel dancefloor. La serata si rivolge a un pubblico interessato a un mix di musica dal vivo e atmosfere di festa.

Sabato 28 febbraio torna al Vivido la cena InCanto e successivamente il party Stile Iconico: elegante, divertente, indimenticabile con Djset dalle ore 23-Music Selector: MarascoEntertainer: Danny PeeMusic club: Elements of lifeInfo & prenotazioni: +39 347 2659882.