Durante la quarta serata di Sanremo, il conduttore ha annunciato che ci sarà una sorpresa legata alla scaletta, senza però svelare i dettagli. La serata delle cover è stata definita come una “festa a sorpresa” e tra i presenti si è parlato di un possibile Mister X che potrebbe entrare in scena. La puntata del festival si svolge questa sera e l’attenzione è alta sulla possibile rivelazione.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – La serata delle cover sarà una “festa a sorpresa”. L’ha promesso Carlo Conti oggi in conferenza stampa e in effetti non tutto è stato svelato della puntata del Festival in onda stasera. Nella scaletta ufficiale diffusa dalla Rai, compare un certo ‘Mister X’. A quanto pare condurrà insieme a Conti e a Bianca Balti, la cui presenza all’Ariston era invece arcinota. 'Mister X' nella scaletta della quarta serata di Sanremo 2026 Il misterioso conduttore Il misterioso ‘Mister X’ farà il suo ingresso poco dopo le 21, convocato dal direttore artistico e insieme a lui presenterà la terza cover in gara, L’ultimo bacio di Carmen Consoli, interpretata dalla ‘big’ Mara Sattei con Mecna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - C’è un Mister X nella scaletta di Sanremo: la sorpresa di Carlo Conti nella quarta serata, scatta il toto-nome

Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un “mister x”. Chi è? Tutte le ipotesiLa quarta serata del Festival di Sanremo 2026 si tinge di giallo: nella scaletta ufficiale diramata dalla Rai, infatti, è presente un mister X.

Sanremo 2026, chi è Mister X nella quarta serata? Conti tra bluff e smentite(Adnkronos) – Chi sarà il Mister X a Sanremo 2026? La quarta serata del Festival, oggi 27 febbraio, ruota anche intorno alla presenza di un 'Mister...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Mister Moreno Longo cerca un mini appiglio: Se siamo questi per il Bari c’è speranza; D'Aversa: Il Torino non merita questa classifica. Sui tifosi e il Filadelfia....; Oltrepo, mister Granoche domenica sfida il suo passato: Col Chievo l’esordio in A contro la Juventus; Autostima e senso di appartenenza, il piano di Pazienza per salvare il Foggia: Pressione? Bisogna saperci convivere - FoggiaToday.

Sanremo 2026 serata cover: chi è Mister X in scaletta? Parla Carlo ContiIn scaletta stasera è segnato un Mister X a Sanremo 2026: chi è? Si segnala che proprio in queste ultime ore è stata pubblicata la scaletta della serata ... lanostratv.it

Sanremo, nella scaletta c’è Mister X. Chi è il misterioso co-conduttore della serata dei duetti?SANREMO – Chi è Mister X? Un ospite inatteso? Un co-conduttore a sorpresa? Qualcuno che l’organizzazione sta ancora cercando? In effetti, la serata dei duetti e delle cover non prevede un co-conduttor ... repubblica.it

Un festival «democratico» perché «è per tutti e aperto a tutti». Così Carlo Conti ha definito il festival di Sanremo durante la conferenza stampa che anticipava la prima puntata della kermesse. Ma siamo proprio sicuri che sia «aperto a tutti» Il festival di Sanrem - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti si risolleva con gli ascolti della terza serata: 9 milioni 543mila spettatori con i 60.6% di share, meglio dell’anno scorso. @GiusCandela @FQMagazineit x.com