Paolo Del Debbio ha rivolto parole dure a Carmelo Cinturrino, scrivendo una lettera dal carcere in cui lo ha definito infame e ha sottolineato che si è preso anche gli encomi. La polemica nasce dal contenuto di quella lettera e dalle accuse rivolte da Cinturrino. La discussione riguarda anche il riconoscimento ufficiale di alcuni incarichi ricevuti dal poliziotto.

Paolo Del Debbio ha attaccato duramente Carmelo Cinturrino per un passaggio della lettera con cui l’assistente capo della polizia ha chiesto perdono alla famiglia di Abderrahim Mansouri, il 28enne che il poliziotto avrebbe ucciso durante un’operazione antidroga a Rogoredo. Il giornalista ha dato a Cinturrino dell'”infame”, non tanto per l’omicidio, ma per altre condotte che stanno emergendo dalle testimonianze dei colleghi. Del Debbio contro Cinturrino per la lettera Di cosa è stato accusato Cinturrino, oltre all'omicidio di Mansouri Anche la famiglia di Cinturrino ha reagito male alla lettera Del Debbio contro Cinturrino per la lettera Il conduttore della trasmissione di Rete 4 Quarto Grado, Paolo Del Debbio, ha commentato duramente la lettera di Carmelo Cinturrino dal carcere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carmelo Cinturrino, il messaggio di Paolo Del Debbio al poliziotto: "Infame, ti sei preso anche gli encomi"

Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di omicidio del pusher: «Ho messo pistola vicino al corpo per paura». Meloni: ?«Implacabili con chi sbaglia»«Ho messo la pistola vicino a Mansouri perché temevo le conseguenze di quello che era accaduto».

Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto indagato per l’uccisione del pusher a RogoredoSi aggrava la posizione del poliziotto che lo scorso 26 gennaio ha ucciso un pusher maghrebino a Rogoredo: ecco chi è e cosa si dice di lui È sempre...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio a Rogoredo, passo indietro di Salvini: Se fosse confermato...; Carmelo Cinturrino: Ho sbagliato, dovevo fare rispettare la legge. Chiedo scusa ai poliziotti. Un collega: Taglieggiava un disabile; Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente fermato per l'omicidio di Rogoredo; Carmelo Cinturrino e la lettera dal carcere: paura, pentimento e battaglia legale per l’omicidio di Mansouri.

Carmelo Cinturrino, il messaggio di Paolo Del Debbio al poliziotto: Infame, ti sei preso anche gli encomiPaolo Del Debbio ha attaccato duramente Carmelo Cinturrino per un passaggio della lettera con cui l’assistente capo della polizia ha chiesto perdono alla famiglia di Abderrahim Mansouri, il 28enne che ... virgilio.it

Carmelo Cinturrino è una persona pericolosa, è violento e alza le mani, l'accusa nel verbale di un collegaLe testimonianze dei pusher e dei colleghi poliziotti contro Carmelo Cinturrino. Lui si difende dal carcere con una lettera ... virgilio.it

Arrivano le scuse. Arrivano per iscritto, su carta, dal carcere. Carmelo Cinturrino affida al suo avvocato una lettera: «Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto. Mi dispiace per la sua famiglia. Sono triste e pentito per ciò che ho fatto… Perdonatemi, p - facebook.com facebook

Continuano ad accumularsi testimonianze e voci su Carmelo Cinturrino, il poliziotto arrestato con l’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio a Rogoredo #Milano #Cinturrino x.com