La segretaria della Cisl Salerno ha segnalato un caos nei trasporti in provincia, con molte aree interne che continuano a sperimentare disagi quotidiani. La situazione interessa cittadini, famiglie e imprese, che devono affrontare problemi ricorrenti legati alla mobilità. La condizione di marginalizzazione di queste zone si evidenzia da anni e si manifesta anche attraverso le difficoltà nel settore dei trasporti.

Tempo di lettura: 5 minuti Le aree interne della provincia di Salerno vivono da anni una condizione di progressiva marginalizzazione, che si traduce in disagi quotidiani per cittadini, famiglie e imprese. La carenza cronica di trasporto pubblico, la riduzione dei servizi sanitari, il dimensionamento scolastico che accorpa plessi e allontana studenti e famiglie dai presidi educativi, e il generale arretramento dei servizi essenziali rendono sempre più difficile vivere e lavorare in questi territori. A questa marginalizzazione si aggiunge la desertificazione bancaria e la chiusura o il ridimensionamento degli uffici postali nei piccoli comuni: la perdita di sportelli costringe anziani, cittadini e imprese a spostamenti sempre più lunghi anche per operazioni quotidiane, accentuando isolamento, disagi e perdita di attrattività dei territori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caos trasporti in provincia, l’allarme della segretaria Cortazzi (Cisl Salerno)

Caos trasporti in provincia di Salerno, l’allarme della CislLa segretaria Marilina Cortazzi chiede un cambio di paradigma su mobilità, viabilità e servizi nelle aree interne e in Costiera Amalfitana I...

Decreto Montagna, Cortazzi (Cisl Salerno): “Criteri sbagliati, a rischio lavoro e servizi nelle aree interne”La nuova bozza del decreto sulla legge per la Montagna continua a presentare criticità rilevanti e recepisce solo in parte le osservazioni avanzate...

Temi più discussi: Trasporti: nel Torinese saltano fino a 78 corse al giorno, pendolari nel caos; Trasporti nel caos, nel Torinese saltano fino a 78 corse al giorno: pendolari lasciati a piedi; Regione, risorse Fondo Nazionale Trasporti 2025: alla provincia di Savona 17,8 milioni; Concluso scavo primo tunnel su raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo.

Trasporti scolastici. Azione denuncia:: Un caos previstoSuona la prima campanella e in provincia di Sondrio è caos trasporti. Come volevasi dimostrare (purtroppo) l’avvio delle scuole è coinciso con diversi problemi dovuti ad un servizio ferroviario ... ilgiorno.it

Autoguidovie taglia 2 corse per Milano, caos e polemiche a VogheraVOGHERA. Oltre al danno, la beffa. Hanno pensato così, i pendolari vogheresi, quando all’inizio di questa settimana hanno visto entrare in vigore l’orario estivo di Autoguidovie. Non si aspettavano di ... laprovinciapavese.gelocal.it

Incidente mortale sul lavoro a Cava, Filca Cisl Salerno: “Tragedia inaccettabile” - facebook.com facebook