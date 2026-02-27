Canzone e strategia social | ecco come vincere Sanremo

Ieri sera, due delle tre giurie hanno espresso il loro voto per la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, determinando così le preferenze del pubblico. La votazione si è svolta secondo le regole stabilite, con le giurie che hanno contribuito a definire la classifica finale. La serata ha visto anche l'esibizione di diverse canzoni, accompagnate da strategie sui social media.

Il gradimento cross-mediale è straordinariamente collimante: infatti, a guidare la classifica dei nuovi su Instagram e TikTok c’è la conferma, come dal primo giorno della kermesse, di Sayf Ieri sera, come da regolamento, hanno votato due delle tre giurie che poi decreteranno il vincitore della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo. La giura del pubblico da casa (che valeva il 50% sul voto finale) che come abbiamo già scritto nei giorni scorsi è quella che maggiormente riflette le preferenze dei follower e degli utenti delle piattaforme di social media, e la giura delle radio (che pesava per l’altro 50%). Al termine della terza serata dunque, la classifica parziale dei 15 big che sono saliti sul palco dell’Ariston, vede al primo posto Arisa, seguita da Sayf e da Luchè, poi al quarto c’è Serena Brancale e al quinto Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Maria Antonietta e Colombre, ecco il titolo della loro canzone a SanremoPesaro, 14 dicembre 2025 - Approda al Festival di Sanremo un duo tutto marchigiano: Maria Antonietta e Colombre.

Mielizia, LDB firma la comunicazione per Sanremo 2026 su TV Sorrisi e CanzoniL’agenzia sviluppa il concept creativo e la strategia social per la partnership tra il brand e il settimanale in occasione del Festival della Canzone Italiana ... engage.it

La canzone di Angelica Bove non è solo racconto personale: è dichiarazione generazionale - facebook.com facebook