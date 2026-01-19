Bergomi | 18 calci d’angolo… La Juve non concretizza David veniva da due belle partite ma…

In occasione della partita contro il Cagliari, Bergomi ha commentato la prestazione della Juventus, sottolineando come la squadra abbia conquistato 18 calci d’angolo senza riuscire a concretizzare. Ricordando le recenti buone prestazioni di David, l’analisi si concentra sulle opportunità mancate e sulla necessità di migliorare la fase offensiva per capitalizzare le occasioni create.

Bergomi: «18 calci d’angolo ma la Juve non concretizza. Contro il Cagliari serviva.». L’analisi dell’ex difensore sui bianconeri. La sconfitta della  Juventus  contro il  Cagliari  continua a far discutere gli addetti ai lavori, soprattutto per l’incapacità dei bianconeri di scardinare la difesa sarda nonostante un dominio territoriale evidente. Negli studi di  Sky Sport,  Beppe Bergomi  ha analizzato il match sottolineando come il possesso palla e i numerosi tiri dalla bandierina non siano bastati a nascondere i limiti strutturali della manovra offensiva di Spalletti. Il nodo della finalizzazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

