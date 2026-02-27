Campionato italiano del salame nuova vittoria di Zivieri | Eccellenza del territorio

La Macelleria Zivieri Massimo si è aggiudicata il primo premio al Campionato Italiano del Salame durante l’evento tenutosi a Bologna il 27 febbraio 2026. La vittoria conferma il riconoscimento della qualità del prodotto e la competizione ha visto la partecipazione di diversi produttori provenienti da tutta Italia. L’edizione di quest’anno ha attirato numerosi visitatori e professionisti del settore.

Bologna, 27 febbraio 2026 – La Macelleria Zivieri Massimo ha vinto il primo premio del Campionato Italiano del Salame. La kermesse, svoltasi nei giorni scorsi all'Istituto Alberghiero Veronelli di Casalecchio di Reno e nei nuovi locali del Ristorante Zivieri in Piazza della Mercanzia, ha visto la partecipazione di oltre 60 produttori di salami, realizzati in diverse Regioni italiane, che sono stati scelti tra gli oltre 200 insaccati in gara. Alle finali, i prodotti per partecipare dovevano riconoscersi negli ideali dell'Accademia delle 5 T: Territorio – Tradizione – Tipicità – Trasparenza – Tracciabilità. Un momento della due giorni del Campionato del salame Il suo salame di cinghiale riconosciuto come il migliore d'Italia La Macelleria Zivieri ha prevalso grazie al suo salame di cinghiale, riconosciuto come migliore d'Italia.