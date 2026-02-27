Campania al via il bando #IoStudio per l’anno scolastico 2025 2026

È stato pubblicato il bando #IoStudio per l’anno scolastico 20252026 in Campania. Il documento riguarda le borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Le domande possono essere presentate a partire da oggi e fino a una data stabilita. La procedura si svolge online e coinvolge tutte le istituzioni scolastiche della regione.

L’intervento rientra nelle misure dedicate al diritto allo studio e ha l’obiettivo di sostenere le famiglie e favorire la permanenza nel percorso scolastico, contrastando la dispersione. Le borse di studio sono rivolte agli studenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE entro la soglia prevista dal bando, pari a 15.748,78 euro. Il contributo economico previsto è pari a 250 euro per ciascun beneficiario, importo confermato in linea con le precedenti annualità. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma digitale della Regione e saranno inserite in graduatoria sulla base del valore ISEE; in caso di parità di reddito, sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

