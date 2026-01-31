Il Liverpool ha messo gli occhi su Dumfries, uno dei pilaschi della fascia nerazzurra. La squadra inglese cerca un rinforzo per sistemare le corsie laterali, ma l’Inter sembra pronta a resistere alle offerte. Intanto, Chivu ha deciso di blindare Luis Henrique, puntando sulla sua crescita in vista della prossima stagione. La trattativa tra i club si fa sempre più calda, ma al momento il difensore olandese resta un elemento fondamentale per Inzaghi.

Inter News 24 Calciomercato Inter: il Liverpool punta Dumfries per risolvere l’emergenza sulle corsie laterali, ma la strategia nerazzurra appare tracciata. Le rotte del calciomercato internazionale vedono oggi l’asse tra Milano e Liverpool particolarmente trafficato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la compagine guidata da Arne Slot, l’allenatore olandese subentrato a Klopp per dare continuità al ciclo dei Reds, avrebbe mostrato un forte interesse per Denzel Dumfries. L’esterno destro dei nerazzurri, pilastro della nazionale oranje e noto per la sua straripante forza fisica, è considerato il profilo ideale per sopperire all’assenza di Jeremie Frimpong, il velocista ex Leverkusen attualmente fermo ai box per un serio infortunio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, il Liverpool punta Dumfries, Chivu blinda Luis Henrique

