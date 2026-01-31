Calciomercato Inter il Liverpool punta Dumfries Chivu blinda Luis Henrique
Il Liverpool ha messo gli occhi su Dumfries, uno dei pilaschi della fascia nerazzurra. La squadra inglese cerca un rinforzo per sistemare le corsie laterali, ma l’Inter sembra pronta a resistere alle offerte. Intanto, Chivu ha deciso di blindare Luis Henrique, puntando sulla sua crescita in vista della prossima stagione. La trattativa tra i club si fa sempre più calda, ma al momento il difensore olandese resta un elemento fondamentale per Inzaghi.
Inter News 24 Calciomercato Inter: il Liverpool punta Dumfries per risolvere l’emergenza sulle corsie laterali, ma la strategia nerazzurra appare tracciata. Le rotte del calciomercato internazionale vedono oggi l’asse tra Milano e Liverpool particolarmente trafficato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la compagine guidata da Arne Slot, l’allenatore olandese subentrato a Klopp per dare continuità al ciclo dei Reds, avrebbe mostrato un forte interesse per Denzel Dumfries. L’esterno destro dei nerazzurri, pilastro della nazionale oranje e noto per la sua straripante forza fisica, è considerato il profilo ideale per sopperire all’assenza di Jeremie Frimpong, il velocista ex Leverkusen attualmente fermo ai box per un serio infortunio. 🔗 Leggi su Internews24.com
