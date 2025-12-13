Calciomercato Inter scelta fatta per il post-Sommer | tutto su Vicario! La sua volontà può essere decisiva

L'Inter si prepara al calciomercato post-Sommer, concentrandosi su Andrea Vicario. La decisione sulla sua eventuale acquisizione potrebbe dipendere dalla volontà del portiere stesso, rendendo questa trattativa particolarmente interessante per il futuro della squadra. Ecco tutti i dettagli sulla possibile operazione e le implicazioni per i nerazzurri.

La pianificazione del futuro in casa Inter non ammette pause, specialmente quando si tratta di ruoli delicati come quello del numero uno. Nelle stanze dei bottoni di Viale della Liberazione, durante le recenti riunioni dirigenziali pre-natalizie, è emersa una priorità assoluta per la prossima estate: individuare l'erede di Yann Sommer. Come riportato nell'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, l'esperto estremo difensore svizzero, giunto all'ultimo anno di contratto, inizia a mostrare i naturali segni del tempo.

