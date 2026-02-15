Calcio Uisp | Scremin super bomber mentre La Loggia inciampa

Il nome di Scremin si fa notare nel calcio Uisp perché ha segnato un gol decisivo, mentre La Loggia ha perso punti importanti nella partita di ieri. La sua rete ha portato in vantaggio la squadra, ma l’avversario ha reagito e alla fine ha conquistato la vittoria. Nel frattempo, La Loggia ha sbagliato alcune occasioni e ha subito un gol che ha compromesso il risultato. La seconda fase del campionato a 7 si apre con grandi emozioni e qualche sorpresa.

La Spezia, 15 febbraio 2026 – Si parte come nello scorso campionato, con Locanda Alinò e Avosa subito davanti a tutti con l'inizio della seconda fase del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Detto del Girone Eccellenza, passiamo al Girone Promozione dove sugli scudi si ritrova bomber Scremin del Pellegrini gomme, autore di un bel poker. Due ne segnano 7, una 6, ecco cosa succede nel Girone 2 che affronta la prima di ritorno, dove guida l'Ms Costruzioni, seguito da Real Chiappa Pin Bon e Delta del Caprio. Nel Girone 3, invece, la leader Calcio Popolare vince la difficile sfida contro La Loggia, che così viene anche scavalcato dall'Armaneto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp: Scremin super bomber, mentre La Loggia inciampa