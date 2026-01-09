La crisi e la rinascita | riaprono piscina e palestra il Centro sportivo torna a pieno regime

Il Centro Sportivo di Copparo riapre le proprie strutture, tra cui piscina e palestra, dopo un periodo di chiusura. La giornata di giovedì 8 ha visto molte persone tornare a praticare attività sportive, segnando la ripresa delle normali attività del centro. Questa riapertura rappresenta un passo importante per la comunità, offrendo nuovamente spazi dedicati al benessere e all’attività fisica in un contesto di rinnovato impegno.

