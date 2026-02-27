Cagliari Angelozzi nel pre gara | Noi giochiamo sempre cercando di vincere di fare la partita Spero che…

Prima della partita contro il Parma, il direttore sportivo del Cagliari ha dichiarato che la squadra cerca sempre di vincere e di giocare un calcio offensivo. Ha espresso la speranza di ottenere un risultato positivo, sottolineando l’impegno continuo della squadra nel tentativo di portare a casa i tre punti. Le sue parole sono state pronunciate durante la conferenza pre-gara.

Prima della sfida tra Parma e Cagliari, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026, il direttore sportivo dei rossoblù, Angelozzi, ha parlato

