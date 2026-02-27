Angelozzi pre partita | Giochiamo sempre per vincere spero che

Prima della partita tra Parma e Cagliari, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026, il direttore sportivo dei rossoblù, Angelozzi, ha dichiarato che la squadra gioca sempre per vincere e ha espresso la speranza di ottenere un buon risultato. La gara è in programma in serata e si svolge allo stadio della città emiliana.

Prima della sfida tra Parma e Cagliari, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026, il direttore sportivo dei rossoblù, Angelozzi, ha parlato ai microfoni di DAZN offrendo una lettura sul momento della squadra e sull’andamento della gara. Le sue considerazioni delineano una formazione relativamente giovane e una situazione di campo impegnativa, segnata da assenze significative che influiscono sulle scelte dell’allenatore. L’intervento riflette l’orientamento del club verso una prestazione concreta e, allo stesso tempo, orientata a valorizzare le potenzialità attuali della rosa. Angelozzi ha spiegato che la squadra entra in campo con l’obiettivo di vincere, evidenziando come entrambe le formazioni si presentino in campo con profili giovanili e dinamiche simili. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

