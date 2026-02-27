Burnley-Brentford sabato 28 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 febbraio alle 16:00 si gioca Burnley contro Brentford in Premier League. Il Burnley ha recentemente conquistato un punto contro il Chelsea, grazie a un episodio che ha deciso la partita. La squadra si presenta con buone possibilità di continuare il momento positivo, mentre il Brentford punta a consolidare la propria posizione in classifica. La sfida si preannuncia incerta e combattuta.

Il Burnley ha ottenuto un punto in extremis contro il Chelsea a Stamford Bridge, beneficiando dell'espulsione di Wesley Fofana a una ventina di minuti dalla fine, conquistando il secondo risultati utile consecutivo in Premier League dopo la vittoria di Selhurst Park. Peccato per la sconfitta casalinga contro il Mansfield in FA Cup, ma sopratutto per.