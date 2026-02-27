Bournemouth-Sunderland sabato 28 febbraio 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Tre punti per le Cherries?

Sabato 28 febbraio 2026 alle 13:30 si sfidano Bournemouth e Sunderland. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si discutono quote e pronostici. Il Bournemouth ha ottenuto sette risultati utili consecutivi, accumulando 15 punti nelle ultime partite. La squadra cerca di mantenere il momento positivo, mentre il Sunderland si prepara alla sfida con l’obiettivo di interrompere la serie dell’avversario.

Sono ormai sette i risultati utili consecutivi del Bournemouth, per 15 punti complessivi conquistati che hanno permesso alle Cherries di superare in classifica un Sunderland che invece è rimasto al palo nelle ultime tre giornate, al netto della vittoria in FA Cup a Oxford e del fatto che comunque c'erano Liverpool e Arsenal, oltre al.