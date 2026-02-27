Sabato 28 febbraio 2026 alle 15:30 si svolge la partita tra Borussia Monchengladbach e Union Berlin. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote per le scommesse. La sfida si gioca in un momento di particolare tensione in classifica, con entrambe le squadre coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione. Il match si disputa allo stadio di Monchengladbach.

È grande bagarre in zona salvezza dove è invischiato con tutti e 2 i piedi il Borussia Monchengladbach di Polanski, impegnato quest’oggi in casa contro l’Union Berlin di Baumgart. I Fohlen non vincono ormai dall’11 gennaio scorso e hanno fatto appena 3 punti nelle ultime 7 partite, complice un calendario complicato ma anche un reparto offensivo che è tornato a faticare. A Friburgo al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-Union Berlin (sabato 28 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Amburgo-Union Berlin (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiL'Union Berlin è attualmente in una posizione tranquilla ma non troppo, e cerca punti nella trasferta sul campo del neopromosso Amburgo.

Doekhi-BRACE! | UNION BERLIN - BORUSSIA M'GLADBACH | Highlights | Bundesliga 25/26

