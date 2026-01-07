Addio case museo per essere alla moda bisogna lasciare spazio al disordine
Negli ultimi tempi, il trend dell’interior design si sta spostando dal minimalismo rigoroso verso ambienti più spontanei e vissuti. Abbandonare l’idea di case “museo” permette di creare spazi più autentici e confortevoli, in cui il disordine controllato diventa un elemento di stile. Scopri come integrare questo approccio nel tuo ambiente, mantenendo funzionalità e armonia senza rinunciare alla personalità.
Dite addio alle case "museo" ispirate al minimalismo nordico, ora per essere alla moda bisogna lasciare spazio al disordine: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul trend. 🔗 Leggi su Fanpage.it
