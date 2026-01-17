Pizza Day il 17 gennaio | come fare la romana in teglia

Il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day, una ricorrenza dedicata a Sant’Antonio Abate, protettore dei fornai e dei pizzaioli. In questa occasione, molte persone si dedicano alla preparazione delle proprie pizze, tra cui la versione romana in teglia. Questa varietà, caratterizzata da un impasto morbido e compatto, rappresenta un classico della tradizione italiana, apprezzata per la sua semplicità e gusto autentico.

Ogni 17 gennaio si festeggia il World Pizza Day, una data scelta per onorare Sant'Antonio Abate, il protettore dei fornai e dei pizzaioli. Anticamente, le famiglie dei pizzaioli napoletani celebravano il santo con grandi falò propiziatori, una tradizione che oggi si è trasformata in un tributo globale all'Arte del pizzaiuolo, riconosciuta dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. Si celebra non solo un piatto amato in tutto il mondo, ma un simbolo di convivialità che affonda le radici nella storia, come dimostra la nascita della Pizza Margherita: creata nel 1889 da Raffaele Esposito in onore della Regina d'Italia, la ricetta utilizzò pomodoro, mozzarella e basilico per rappresentare il tricolore nazionale.

