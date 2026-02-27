Bimbo Napoli Federconsumatori | Il Monaldi non è attrezzato per i trapianti

Federconsumatori ha dichiarato che l’ospedale Monaldi di Napoli non è attrezzato per i trapianti di cuore. La vicenda del fallito trapianto di Domenico, il bambino deceduto nell’ospedale, si sta aggravando di giorno in giorno. La notizia ha suscitato attenzione sulla capacità dell’unità di cardiologia di gestire interventi di questo tipo. La procura ha aperto anche un procedimento legale sulla vicenda.

Si complica di giorno in giorno la vicenda del fallito trapianto di cuore del piccolo Domenico, il bimbo deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli. In Procura arriva anche l'esposto di Federconsumatori, che denuncia gravi lacune nella struttura trapianti dell'ospedale partenopeo emerse in altri interventi pediatrici. Servizio di Lucia Ascione.