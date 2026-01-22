Icardi | Wanda Nara è una mitomane ossessionata Avvelena le menti delle mie figlie contro di me

Mauro Icardi ha rilasciato una dichiarazione in cui accusa la sua ex moglie, Wanda Nara, di comportamenti obsessivi e di aver influenzato negativamente le sue figlie. L’attaccante ha descritto Nara come una “mitomane” e “bugiarda patologica”, avanzando gravi accuse e denunciando situazioni delicate. La vicenda evidenzia tensioni familiari di forte impatto pubblico, con implicazioni legali e personali di rilievo.

Con un lungo messaggio l'attaccante arriva perfino a definire la ex moglie una "bugiarda patologica" e mette in fila una serie di gravi denunce nei suoi confronti toccando anche argomenti molto delicati.🔗 Leggi su Fanpage.it

Wanda Nara: "Così ho conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi"Durante l'ultima puntata di MasterChef Celebrity, Wanda Nara ha condiviso con sincerità la sua esperienza, rivelando come abbia conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi.

