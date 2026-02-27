Bezzecchi domina la Practice del Gp di Thailandia Bagnaia in ritardo

Durante la sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, ha ottenuto il miglior tempo, confermando il suo primo posto nelle FP1. Al contrario, Francesco Bagnaia si è piazzato in ritardo rispetto agli altri piloti. La classifica delle prove libere ha mostrato questa differenza di performance tra i due.

BURIRAM (THAILANDIA) - Dopo il primato nelle FP1, uno scatenato Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, si prende anche la testa della Practice del Gran Premio di Thailandia. Sul circuito di Chang, il pilota romagnolo con il crono di 1'28"526 ha siglato il nuovo record del circuito. Il podio della sessione vede lo spagnolo e campione in carica Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0"421), al secondo posto, e Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina, +0"484), al terzo. Gli spagnoli Pedro Acosta (Ktm,+0"659) e Jorge Martin (Aprilia, +0"703) si piazzano rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Alex Marquez (Ducati Gresini), Joan Mir (Honda), Brad Binder (Ktm), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Johann Zarco (Honda LCR).