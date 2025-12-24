Mengoni versione Grinch la confessione sui social | Mi fa schifo il Natale

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire". Marco Mengoni lo confessa in un post su Instagram intitolato ironicamente 'Ghosting Santa'. Il cantante – che ha concluso nei giorni scorsi un tour trionfale con sei mesi di concerti in Italia e in Europa, oltre 45 date e più di 750.000 biglietti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Temptation Island, Sonia Mattalia fa una confessione sui social: “Vittima di violenza psicologica”

Leggi anche: Orsacchiotto smarrito in aeroporto, il tenero appello sui social: “Mi aiutate a tornare a casa per Natale?”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.