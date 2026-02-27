Bellucci | Assunzione responsabilità su come usarla fondamentale per chi governa Paesi

Un rappresentante ha dichiarato che assumersi la responsabilità nell'uso delle tecnologie è fondamentale per chi governa i Paesi. Ha sottolineato che l'incontro di oggi rappresenta un'importante opportunità per capire come l’innovazione e l’intelligenza artificiale possano essere messe a frutto a favore delle persone. La discussione si è concentrata su come queste innovazioni possano essere impiegate concretamente per il benessere pubblico.

(Adnkronos) – "Quella di oggi è una grande occasione per poter comprendere come l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale possano essere effettivamente messe a servizio dell'uomo". A dirlo Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo all'incontro 'Sicurezza sul lavoro e intelligenza artificiale', organizzato a Palazzo Brasini, nell'ambito dell'evento 'Ia e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità strategie, fiducia, regole, competenze', promosso dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. "L'intelligenza artificiale – spiega – come ogni progresso, come ogni innovazione è stata inventata dall'uomo, non è nata da sola. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

