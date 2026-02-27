Banchiere ucraino precipitato da un B&B a Milano arrestato il figlio Ma è caccia ad altr

Un ex banchiere ucraino è morto il 23 gennaio dopo essere precipitato da un bed and breakfast a Milano. Il figlio della vittima è stato arrestato nell’ambito delle indagini, che continuano a cercare altri coinvolti. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso e sta lavorando per identificare eventuali altri responsabili.

AGI - Svolta nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l'ex banchiere ucraino precipitato il 23 gennaio scorso dalla finestra di un bed and breakfast a Milano. La Polizia ha arrestato in Spagna il figlio Igor che avrebbe concorso al sequestro del padre per costringerlo a trasferire 250mila euro in criptovalute. La Procura e la Squadra Mobile ritengono inoltre che il figlio fosse l'unica persona presente nella stanza e che sia responsabile anche della caduta dell'uomo. L'arresto per il 34enne è stato eseguito con la collaborazione della polizia spagnola sulla base di un mandato di arresto europeo e il reato ipotizzato è quello di sequestro di persona aggravato dalla morte di Adarici.