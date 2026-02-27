Un nuovo modello di notebook dedicato ai creator arriva sul mercato, offrendo uno schermo OLED 3K e un processore Ryzen AI. Questo dispositivo combina alte performance con funzioni pensate specificamente per chi lavora con contenuti visivi, integrando strumenti utili per il workflow con le action camera GoPro. La descrizione si focalizza sulle caratteristiche tecniche e sulle possibilità di utilizzo, senza entrare nel merito di eventuali aspetti legali o controversie.

Recensione ASUS ProArt GoPro Edition PX13 (HN7306): notebook per creator con Ryzen AI, display OLED 3K e workflow GoPro integrato. Ideale per video editing 4K8K, fotografia e contenuti professionali. Il ProArt GoPro Edition (PX13 HN7306) rappresenta una delle novità più interessanti presentate da ASUS per i creator nell’ecosistema Windows nel 2026. Conce­pito in collaborazione con GoPro, questo laptop “convertible” combina potenza, portabilità e una integrazione diretta con il flusso di lavoro delle action cam, rendendolo ideale per chi produce e modifica video ad alta risoluzione direttamente sul campo. Diversamente da semplici operazioni... 🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - ASUS ProArt GoPro Edition PX13: Recensione del Notebook Creator con OLED 3K e Ryzen AI

Asus ROG al CES festeggia i suoi 20anni. Tra gli annunci il notebook da gaming con due schermi, la collaborazione con Kojima Productions e gli occhiali AR da gamingQuesto form factor non è nuovo in casa ASUS ma è simile a quello già usato già da alcuni anni sullo Zenbook Duo, vedendo dunque il secondo display...

ASUS NUC 16 Pro: recensione completa, specifiche e disponibilità in ItaliaRecensione dettagliata dell’ASUS NUC 16 Pro: specifiche tecniche, prestazioni AI, connettività, utilizzi professionali e quando arriva in Italia.

ASUS ProArt PX13 2026 – Unboxing & Full AI Creator Laptop Review

Temi più discussi: ProArt GoPro Edition (PX13): novità laptop da ASUS; ASUS ProArt 13 GoPro Edition: specifiche, prezzo e disponibilità del 2?in?1 per creator; GoPro e ASUS lanciano il laptop ProArt co-branded a 2.999 dollari; Ora disponibile: il convertibile da 13,3 pollici ProArt PX13 di Asus.

ProArt GoPro Edition (PX13): novità laptop da ASUSDalla collaborazione rivoluzionaria con GoPro nasce il laptop in edizione limitata ProArt GoPro Edition. Scopri di più! toptrade.it

AMD Strix Halo e 128 GB di RAM in un convertibile da 13 pollici - Recensione Asus ProArt PX13 GoPro EditionRecensione di Notebookcheck di Asus ProArt PX13 GoPro Edition con AMD Strix Halo Ryzen AI Max+ 395, Radeon 8060s e 128 GB di RAM. notebookcheck.it