assemblea pubblica per presentare la nuova scuola

Lunedì sera alle 21, il Comune di Massa Marittima organizza un’assemblea pubblica a Valpiana, presso il Centro sociale Mario Grandi, per illustrare il progetto della nuova scuola. L’incontro offre ai cittadini l’opportunità di conoscere i dettagli dell’intervento e di fare eventuali domande sul futuro dell’edificio scolastico. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

MASSA MARITTIMA La nuova scuola di Valpiana: il Comune di Massa Marittima presenterà il progetto ai cittadini nel corso di un’assemblea pubblica che si terrà a Valpiana, al Centro sociale Mario Grandi, lunedì alle 21. Interverranno la sindaca Irene Marconi, David Fantini architetto progettista, Morena Gentili, geometra Rup del progetto per il Comune di Massa Marittima. Parteciperà la Giunta comunale. Il progetto esecutivo, approvato dal Comune di Massa Marittima nel 2024, ha ottenuto un finanziamento ministeriale importante, pari a un milione e 874mila euro per un investimento complessivo di 2milioni e 667mila euro. L’intervento sarà cofinanziato dal Comune, i lavori partiranno nei prossimi mesi, presumibilmente entro la fine dell’estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

