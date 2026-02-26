Sanremo 2026 ascolti in calo rispetto al 2025 | seconda serata a 9,053 milioni e 59,5% di share

Dopo una prima serata già sotto i numeri del 2025, anche il mercoledì conferma il ridimensionamento: -2,7 milioni di spettatori e -5,1 punti di share rispetto a un anno fa Sanremo, 26 febbraio 2026 – La seconda serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda mercoledì 25 febbraio 2026, è stata seguita in media da 9.053.000 spettatori con il 59,5% di share nella total audience. Il confronto con il 2025 evidenzia un calo: lo scorso anno la serata del mercoledì, tra le 21.16 e l’1.11, aveva totalizzato 11.800.000 spettatori con il 64,6% di share. Nel dettaglio, la prima parte (dalle 21.46 alle 23.34) ha raccolto 11.531.000 spettatori con il 58,2% di share. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: A Sanremo 2026 gli ascolti si confermano in calo rispetto allo scorso anno: 9.053.000 spettatori con il 59,5% di share (la seconda sera del 2025 aveva conquistato 11.700.000 telespettatori con il 64,5% di share)

Leggi anche: Sanremo 2026, ascolti in calo anche per seconda serata: 9 milioni di spettatori e il 59,5% di share

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Temi più discussi: Sanremo 2026, ascolti in calo: share al 58% e tre milioni di spettatori in meno; Sanremo 2026, Conti e gli ascolti in calo: il sorriso e la risposta; Sanremo 2026, ascolti in forte calo rispetto allo scorso anno: 9 milioni e 600 mila spettatori e 58% share; Sanremo 2026, ascolti in calo: meno tre milioni di spettatori.

A Sanremo 2026 gli ascolti si confermano in calo rispetto allo scorso anno: 9.053.000 spettatori con il 59,5% di share (la seconda sera del 2025 aveva conquistato 11.700.000 ...La seconda serata del Festival segna un calo rispetto al 2025, quando Sanremo aveva registrato 11,7 milioni di telespettatori ... ilfattoquotidiano.it

Ascolti tv 25 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: 8.814.000 spettatori con 59% di shareI dati Auditel della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo ... fanpage.it

Ammettiamolo, la prima puntata del Festival di Sanremo, in termini di ascolti tv, non è andata come si sperava: la kermesse condotta dal rigoroso e privo di sbavature Carlo Conti ha perso ben tre milioni di telespettatori rispetto allo scorso anno e sette punti per - facebook.com facebook

I dati Auditel sugli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo x.com