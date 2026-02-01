Ascolti TV 1 Febbraio 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di domenica 1 febbraio mostrano ancora una volta come i programmi più seguiti siano stati i talk show e le fiction di prima serata. La serata si è aperta con numeri record per alcuni spettacoli, mentre altri hanno registrato un calo rispetto alle settimane precedenti. La sfida tra i vari canali si fa sempre più serrata, con alcune sorprese sui risultati finali.

Ascolti TV 1 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 1 Febbraio 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Domenica 1 Febbraio 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 1 Febbraio 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Domenica 1 Febbraio 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Domenica 1 Febbraio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Cuori. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 1 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serata Approfondimenti su Ascolti TV 1 Febbraio 2026 Ascolti TV 1 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata Ecco i dati Auditel ufficiali relativi alla prima serata di giovedì 1 gennaio 2026. Ascolti TV 2 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata Ecco i dati Auditel della prima serata di venerdì 2 gennaio 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ascolti TV 1 Febbraio 2026 Argomenti discussi: Ascolti tv ieri martedì 27 gennaio chi ha vinto tra Morbo K, DiMartedì, Coppa Italia, Bianca Berlinguer; Rai, stop e novità a febbraio 2026: salta Ore 14, finale per ‘La Preside’, via a Sanremo; Verissimo: scopri ospiti e anticipazioni delle puntate del 31 gennaio e 1 febbraio; Rai, terremoto Olimpiadi sui palinsesti: cancellatato anche Affari Tuoi di De Martino. Cosa cambia. Ascolti tv ieri 1 febbraio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 1 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto conquistando la serata della prima domenica di febbraio ... mam-e.it Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 1 febbraio 2026Torna Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul canale NOVE: ecco le anticipazioni della puntata e gli ospiti di domenica 1 febbraio 2026 ... superguidatv.it FEBBRAIO- Vedo confusione. La tua mente cosi confusa innumerevo- domande. Quando ascolti - facebook.com facebook Roma Capitale avvia i tavoli tematici di dialogo e ascolto con il territorio sul futuro degli Ex Mercati Generali. Il programma prevede tre giornate di lavoro: 30 gennaio, 6 febbraio e 13 febbraio, dalle ore 16:00 alle 19:00. Scopri i dettagli ow.ly/MhVr50Y2U8z x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.