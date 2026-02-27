Arsenal-Chelsea domenica 01 marzo 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte nel derby

Domenica 1 marzo 2026 alle 17:30 si svolge il match tra Arsenal e Chelsea, con le formazioni ufficiali già annunciate. Si prevede che entrambe le squadre segnino almeno un gol nel derby. Nel frattempo, il Manchester City ha disputato la partita contro il Leeds, evento che ha coinvolto anche l’Arsenal, attualmente in testa alla classifica. Le quote e i pronostici sono disponibili.

Il Manchester City avrà nel frattempo giocato a Leeds, e questo interessa l'Arsenal che guida la classifica di Premier League proprio sui Citizens, che sono ormai in scia, mentre il Liverpool avrà giocato contro il West Ham, e questo invece interessa il Chelsea, che è impegnato con i Reds nella lotta per il 5° posto.