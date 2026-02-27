Arisa offre tranquillanti a Carlo Conti… ma è FantaSanremo

Durante la terza serata di Sanremo 2026, Arisa ha scherzato con Carlo Conti offrendo tranquillanti, suscitando risate tra il pubblico e qualche momento di imbarazzo. La battuta, che ha fatto rapidamente il giro dei social, ha catturato l’attenzione di tutti, creando un’atmosfera leggera e spontanea. La scena si è conclusa con un sorriso condiviso tra i presenti, lasciando un ricordo di leggerezza.