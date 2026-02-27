Antoniano e Dalla | a Sanremo è forza Bologna

Al Festival di Sanremo, tra i protagonisti ci sono anche artisti e ospiti che attirano l’attenzione del pubblico. La presenza di giovani talenti e performer noti si alterna a momenti di sorpresa, come l’intervento del Coro dell’Antoniano, che ha condiviso un’esibizione improvvisata sulle note di un grande classico. La serata si svolge tra musica, incontri e qualche imprevisto che cattura l’interesse degli spettatori.

Dai concorrenti al Festival – Tredici Pietro e la spumeggiante Elettra Lamborghini che ormai impazza sui social con le proteste per 'festini bilaterali' – agli ospiti a sorpresa, come il Piccolo Coro dell'Antoniano di ieri sera sulle note di Micheal Jackson. C'è sempre un po' di Bologna – città di musica e cantautori – a Sanremo. Ancora di più questa sera, quando arriveranno anche i protagonisti della notte delle cover, veramente nel segno di Dalla, a pochi giorni dal 4 marzo. Parliamo degli Stadio (a dieci anni esatti dalla loro vittoria con Un giorno mi dirai nel 2016), che canteranno la canzone del 1979 L'ultima luna con Tommaso Paradiso, mentre il figlio di Morandi riproporrà il brano Vita che papà Gianni cantava con l'indimenticato Lucio nel 1987.