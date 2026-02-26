tredici pietro stavolta il microfono funziona sempre forza bologna e accende sanremo

Tredici Pietro, con il microfono funzionante, si presenta sul palco di Sanremo e pronuncia un semplice

Bologna, 26 febbraio 2026 - Le lancette dell’orologio scandiscono le 22.12 ed il quinto cantante ad entrare in gara, per la seconda serata composta da quindici dei trenta concorrenti sanremesi, è il 29enne bolognese Tredici Pietro con ‘Uomo che cade’. Abbigliamento diverso rispetto alla prima esibizione: un’eleganza più sportiva, sui toni del marrone. Una camicia larga e leggera, e pantaloni larghi. Un’esibizione, quella del figlio dell’eterno ragazzo Gianni Morandi e di Anna Dan, iniziata decisamente meglio rispetto alla prima serata di gara, quella di martedì, quando il microfono con cui aveva iniziato a cantare non funzionava, necessitando l’interruzione della performance e la sostituzione del dispositivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

