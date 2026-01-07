Il Napoli si prepara a affrontare il match contro il Verona, tornando in campo dopo la recente vittoria contro la Lazio. La squadra di Conte valuta un possibile turnover per gestire al meglio le energie e mantenere il ritmo. Dopo quattro risultati utili consecutivi, gli azzurri cercano continuità in campionato, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica.

Il Napoli torna in campo dopo l’ottima prestazione offerta allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Gli azzurri vengono da quattro vittorie consecutive tra Supercoppa e campionato. La sfida casalinga contro il Verona è più delicata del previsto, perché nel weekend ci sarà lo scontro diretto contro l’Inter. Conte, infatti, pensa ad un po’ di turnover. Alcune scelte del tecnico, però, saranno forzate. Buongiorno e Lang titolari: le scelte di Conte. Secondo quanto riportato da ‘SkySport’, Alessandro Buongiorno potrebbe tornare titolare dopo quasi un mese. Insieme a lui, in difesa, Di Lorenzo e Rrahmani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli-Verona, si rivede Buongiorno: Conte pensa al turnover

