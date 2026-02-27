Anagni frenata sull' impianto di esplosivi KNDS | mancano i documenti cittadini in allarme per l' assenza delle istituzioni

A Anagni, l'apertura dell’impianto di esplosivi KNDS Ammo Italy S. è stata sospesa perché mancano alcuni documenti necessari. I cittadini si sono detti preoccupati per l’assenza di informazioni ufficiali da parte delle istituzioni e temono possibili rischi legati alla mancata autorizzazione. La società ha presentato il progetto per la produzione di nitrogelatina, ma l’avvio dei lavori resta in attesa di chiarimenti.

La realizzazione del nuovo impianto per la produzione di nitrogelatina ad Anagni, proposto dal colosso franco-tedesco degli armamenti KNDS Ammo Italy S.p.A., subisce una prima e significativa battuta d'arresto. Nel corso della prima Conferenza di Servizi decisoria sulla Valutazione di Impatto.