Amici 25 sorpresa per Michele Ballo | duetto con un ospite speciale

Michele Ballo riceve una sorpresa speciale durante Amici 25: il violinista Gennaro Desiderio lo guida in un duetto emozionante su una cover di Elisa, tra consigli e grandi emozioni. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento settimanale con Amici 25, il fortunato talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Al centro della puntata odierna abbiamo trovato Michele Ballo, il talentuoso allievo classe 2004 della squadra di Lorella Cuccarini. Già diplomato in violoncello al Conservatorio di Rovigo, Michele ha fatto della musica classica e moderna il suo tratto distintivo. Proprio questa sua grande passione è stata il cuore della sorpresa che la produzione ha deciso di riservargli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Domenica 15 febbraio 2026 è andata in onda la diciannovesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Michele Ballo (7,5) è il primo cantante al Serale, appaiono molto lontane le possibilità per Valentina (5,5). - facebook.com facebook