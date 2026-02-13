Amici 25 Noemi arriva in studio per una sorpresa e lezione speciale con l’allievo Lorenzo

Noemi si presenta in studio durante Amici 25 per sorprendere Lorenzo, un suo allievo, con una lezione esclusiva. La cantante entra in scena con un sorriso e porta un'energia diversa tra gli studenti, mentre Lorenzo si mostra emozionato e sorpreso davanti a questa visita improvvisa. La sua presenza si è rivelata un regalo inatteso per il giovane talento, che ha avuto la possibilità di lavorare con un’artista di fama mondiale.

Oggi durante il daytime di Amici 25 mentre Lorenzo teneva una masterclass ha ricevuto una sorpresa da Noemi, che ha dato anche qualche consiglio all’allievo. Oggi il daytime di Amici 25 ha regalato una sorpresa incredibile non solo ai telespettatori da casa, ma in particolare all’allievo Lorenzo. Il cantante, infatti, si trovava impegnato in sala prove per una lezione insieme a Giordana Angi. Arruolata ormai da diverso tempo in trasmissione dopo esserne stata protagonista, la cantautrice la lavorato insieme all’allievo. Ed è qui che si è creato, per l’appunto, un momento davvero molto molto speciale. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Amici 25, Noemi arriva in studio per una sorpresa e lezione speciale con l’allievo Lorenzo Approfondimenti su amici noemi Amici 25, il nuovo allievo Lorenzo ha sfiorato la vittoria a X Factor 2024 Ultime notizie su amici noemi Argomenti discussi: Amici 25, cambia il regolamento per il serale: cosa succede; Amici anticipazioni, 8 Febbraio: eliminati, prima maglia del Serale e assenze. Amici 25, arriva Noemi nella scuola: la sorpresa per LorenzoE’ Noemi la protagonista del day time di Amici 25 di Venerdì 13 febbraio 2026. In occasione di una master class vinta dal cantante Lorenzo, Noemi entra nella scuola per duettare con lui. Un momento ... mondotv24.it Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 15 febbraio 2026: chi avrà la prima maglia del serale?Oggi 12 febbraio 2026 si tiene una nuova registrazione di Amici 25 e arriva la prima maglia del serale: tutte le anticipazioni ... ilsussidiario.net Noemi Official. Noemi · Bianca. Bianca solo per Amici di Maria De Filippi - facebook.com facebook