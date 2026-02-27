Amazon | dal 25 marzo 2026 privacy a rischio con liste regalo
A partire dal 25 marzo 2026, Amazon apporterà modifiche alle sue liste regalo e desideri, sollevando preoccupazioni sulla privacy degli utenti. Le novità riguardano soprattutto la gestione e la condivisione degli indirizzi, che potrebbero diventare più visibili o accessibili. Questa trasformazione riguarda tutti coloro che utilizzano il servizio per inviare o ricevere regali attraverso la piattaforma.
Amazon modifica le liste regalo: dal 25 marzo attenzione alla privacy del tuo indirizzo Dal 25 marzo 2026, Amazon cambierà il funzionamento delle liste desideri e regalo, introducendo modifiche che potrebbero influenzare la privacy degli utenti. La piattaforma rimuoverà un’opzione che finora permetteva di limitare gli acquisti ai soli articoli venduti direttamente da Amazon, estendendo la possibilità di scelta anche ai venditori terzi del Marketplace. Questa modifica potrebbe rendere visibile l’indirizzo di spedizione a un numero maggiore di soggetti durante il processo di consegna. La decisione di Amazon mira a offrire una selezione più ampia di prodotti agli acquirenti, ma introduce un elemento di attenzione utilizza liste pubbliche o condivise. 🔗 Leggi su Ameve.eu
